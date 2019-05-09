“Меня никто не приглашал”, – Лукашенко объяснил своё отсутствие на параде в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не поехал в России по двум причинам. Первая – его никто не приглашал на парад в Москве честь Дня Победы. Вторая – нужно в первую очередь почтить память беларусских ветеранов. Об этом сообщило издание БЕЛТА.

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“9 Мая – это праздник всех, и прежде всего белорусов. Поэтому на этой святой земле, наверное, мы все должны чаще собираться – представители бывших советских республик и даже главы государств, чтобы поклониться этой святой земле”, – сказал Александр Лукашенко.

Комментируя рассуждения в некоторых СМИ об его отказе ехать на праздничные мероприятия в Москву, Президент отметил: “Я не могу сказать, что никто не приехал. Если бы россияне или руководство России кого-то пригласили, а они отказались, то это бы “не приехал”. Но что касается нас: во-первых, меня никто не приглашал сегодня в Москву, во-вторых, даже если бы пригласили, было бы сложно развести эти мероприятия”. Глава государства подчеркнул, что не может пропустить празднование Дня Победы в Минске. По мнению Президента, если бы он не посетил торжественные мероприятия в белорусской столице, у людей появилось бы много вопросов. “Даже у вас, людей, сведущих в политике. А что люди бы сказали, белорусы?” – спросил он.

Александр Лукашенко обратил внимание, что белорусская сторона на праздничных мероприятиях в России представлена очень широко – как простыми людьми, так и чиновниками.

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Он привел в пример губернатора Минской области: Анатолий Исаченко недавно посетил свою родину в Брянской области. “Я его просил передать нашим русским людям, которые там живут, самые добрые пожелания с Днем Победы. Эта народная дипломатия, в которую вовлечен Президент Беларуси, была и есть всегда”, – резюмировал глава государства.