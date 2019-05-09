Поліцейський Першотравень ще не завершений?

Судячи з усього, основні наслідки розгону первомайського ходи ще попереду, і в довгостроковій перспективі ефект може виявитися прямо протилежним тому, на який розраховують влади.

Досвідчені учасники вуличних акцій сходяться на тому, що 1 травня 2019 року в Петербурзі відбулося щось безпрецедентне. Спочатку мирна хода жорстоко розігнали (докладно про це читайте тут). Потім цілий ряд ЗМІ почав справжню травлю демократичної опозиції та її лідерів. У підсумку з моменту «Першотравня з поліцейськими кийками» минув уже тиждень, але питань про причини розгону демонстрації і про те, як далі будуть розвиватися події, стає все більше.

Підсумки

Колона об’єднаних демократів була фактично розчавлена силовиками. Ряд ЗМІ, багато їх яких пов’язують з фабрикою «тролів», пояснюють настільки «нестандартний підхід» до демонстрантів поведінкою самих демонстрантів.

Зокрема, вони почали звинувачувати депутата Законодавчих зборів Петербурга Максима Резника у спробі зриву першотравневих заходів. Згідно їх, скажімо так, альтернативної хроніці подій, парламентарій вигукував гасла і провокував поліцію. Після цього правоохоронні органи затримали депутата і кілька десятків людей. Рєзніка, що володіє депутатською недоторканністю, відпустили, решту залишили чекати рішення суду.

Цікаво, що поведінка політика на ходу вони називають «дивною» і пояснюють його вживанням заборонених речовин. Вже ввечері 1 травня було оприлюднено відео, де парламентарій курить самокрутку, стоячи на балконі. Що в ній знаходиться — неясно, але журналісти, ймовірно пов’язані з Пригожиним, переконані, що це справжні наркотики. Також, за твердженням даних ЗМІ, Різник, який виїхав на кілька днів до Праги, «втік туди від наркоскандалу».

За словами парламентарія, він займається суспільно-політичною діяльністю вже майже двадцять п’ять років, і в місті знайдеться не так багато людей, які брали участь в організації більшого числа мітингів, ніж він. Однак нічого подібного за ступенем гидоти, лицемірства і жорстокості він до цього не бачив. Про це Різник повідомив кореспонденту «Росбалта» по телефону з Праги.

«Як я вів себе — можете подивитися на відео. Особливо в той момент, коли мене затримують. Всі керівники нашої колони намагалися уникнути насильства», — зазначив він.

Резник впевнений, що створеним на порожньому місці «наркоскандалом» намагаються відвернути увагу громадськості від того, що дійсно відбулося 1 травня в Петербурзі.

«Я зараз теж стою курю, поки розмовляю з вами. Просто я люблю добрий тютюнець. Але це ніякого відношення до справи не має. Пригожинские ЗМІ намагаються зобразити, що в місті немає проблем, крім однієї — Резнік що курить на балконі. І від цього всі біди. Адже ви й самі чудово розумієте, що мені мстять за Беглова», — додав парламентарій.

Офіційних оцінок подій 1 травня з боку Смольного до цих пір так і не з’явилося. Якщо не вважати, звичайно, невеликого тексту на сайті Комітету з питань законності, правопорядку і безпеки. У ньому також вся вина за «первомайський бєспрєдєл» покладається на опозиціонерів.

«Для стабілізації ситуації поліції довелося затримати кількох призвідників, але особливо активним вдалося уникнути затримання завдяки спритності і своєму особливому „депутатського статусу“. І тепер піддалися на провокацію громадяни можуть провести травневі свята в ув’язненні, в той час як основні організатори заворушень продовжать свою „роботу“», — сказано в прес-релізі.

Особливо вдалася кінцівка матеріалу:

«Зупинилася натовп завадила петербуржцям і гостям міста потрапити на Московський вокзал. Багато людей спізнилися на потяги. В соціальних мережах багато хто користувачі вже „дякують“ провокаторів за зіпсоване свято».

Проте уповноважений з прав людини в Петербурзі Олександр Шишлов дотримується протилежної точки зору. Він підкреслює, що перед початком ходи біля його учасників вилучалися окремі плакати та прапори. Тих, хто не погоджувався віддати їх добровільно, на захід не пускали.

«За численними свідченнями, затримання із застосуванням сили проводилися безпідставно і без попередження, не були викликані порушенням громадського порядку або невиконанням законних вимог співробітників поліції», — зазначає Шишлов в офіційній заяві.

Узгоджене першотравнева хода, на думку омбудсмена, було фактично розігнано. Він розцінює це як грубе порушення прав людини, гарантованих Конституцією.

«Такі дії напередодні початку виборчих кампаній по виборах губернатора Санкт-Петербурга і депутатів муніципальних рад неминуче викликають питання про здатність і бажання влади слухати і поважати думку жителів міста, про готовність до діалогу», — додає Шишлов.

Наслідки

Дії влади на демонстрації викликають подив у багатьох. Навіщо взагалі треба було розганяти демократів? Чому їм не дали спокійно пройти, як тим же комуністам?

Керівник петербурзького відділення «Справедливої Росії» Марина Шишкіна зазначає, що ходить на першотравневі демонстрації вже багато років, але ніколи не бачила застосування сили. На її думку, такі жорсткі дії захисників правопорядку пов’язані з майбутніми виборами губернатора міста.

«Мабуть, у тих, хто готує вибори, настільки дивна картина світу. Вони вважають, що треба взяти і зачистити будь, як їм здається, інше прояв волі. Адже там вилучалися плакати проти „Єдиної Росії“, фактично, проти монополії влади», — вважає вона.

За спостереженнями Шишкіної, провину за подію на першотравневій ході ніхто не бере — ні Смольний, ні поліція. Однак незалежно від того, хто стоїть за розгоном демонстрантів, на рейтингу Беглова він позначиться негативно.

«Я думаю, що причиною розгону ходи стали страх, невпевненість і невміння будувати комунікацію з людьми, які думають інакше, і з опонентами, які не підтримують твою точку зору і, можливо, є критиками існуючого політичного світоустрою. Але з ними необхідно вибудовувати контакт. І тоді все вирішується по-іншому. Якщо катати всіх ковзанкою, ефект буде короткочасним. У довгостроковій перспективі варто очікувати зворотного результату», — переконана Шишкіна.

Не виключено, що «зворотний результат не змусить себе довго чекати. 7 травня стало відомо, що Президентський Рада з прав людини (РПЛ) готує запити про розгоні ходи в органи влади. Заява петербурзького омбудсмена підтримали 12 членів РПЛ — правда, ще двоє висловили альтернативні думки.

Також досі в судах тривають розгляду справ демонстрантів, і кожне з них може стати частиною загального процесу «зворотного результату».

Серед затриманих опинився Вадим Сафонов, помічник депутата Законодавчих зборів Петербурга Михайла Амосова. За його словами, весь судовий процес виробляв досить дивне враження.

«Суддя відхилила практично всі клопотання захисту, які могли дозволити розглянути справу по суті. Фактично я був позбавлений можливості аргументувати свою позицію та пред’явити які-небудь докази в противагу до тих звинувачень, які були висунуті проти мене», — зазначає він.

У підсумку Невський районний суд залучив Сафонова до адміністративної відповідальності і призначив йому штраф у розмірі 20 тис. рублів. Схожі суми повинні будуть заплатити і більшість інших затриманих. А ось опозиціонерам Олексію Пивоварову і Олександру Шуршеву і зовсім призначили по 10 діб адміністративного арешту. Причому відео феєричного затримання Шуршева, яке провів поліцейський-ніндзя, викликало в мережі справжній фурор.

Не слабшає і громадянська активність з приводу розгону ходи. Організатори маршу «Вільного Петербургу — вільні вибори», містозахисники і учасники «Зеленої коаліції» звернулися в прокуратуру і Слідчий комітет. Вони просять залучити силовиків до кримінальної відповідальності.

Крім того, місто накрила хвиля одиночних пікетів. 5 травня біля будівлі міського уряду відбулася акція протесту прихильників Навального проти «бєспрєдєла», допущеного Смольним. 7 травня і 8 травня з аналогічними гаслами на Невський вийшли представники арт-групи «Русь Вільна», «Безстрокового протесту», Лівого фронту і «Зеленої коаліції». Причому в неділю вкотре не обійшлося без затримань.

Так що варто припустити, що основні наслідки розгону первомайського ходи ще попереду. Але вже зараз можна сказати, що такого свята Весни і праці» в Петербурзі ще не було.