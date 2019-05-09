Зірвалися з якорів нормальності

Розгін узгодженого марші в Петербурзі і побоювання радника президента щодо засилля євреїв у Донбасі викликали дискусію про адекватність людей у владі.

Радник президента РФ з питань регіональної економічної інтеграції, доктор економічних наук, академік РАН, ав 2004 році кандидат у президенти Росії Сергій Глазьєв опублікував текст, який викликав активне обговорення не тільки в Росії, але і за кордоном. Причому не тільки на Україні, якою в основному і був присвячений, але також у США, Ізраїлі і навіть в ЄС.

Глазьєв у своєму авторському блозі на сайті газети «Завтра», яку ліберальна частина російського суспільства вважає ура-патріотичної і націоналістичної, явно вийшов за межі своєї компетенції. Ні для кого не секрет, що ще до початку військових дій на сході України радник президента активно займався внутрішніми справами цієї країни, але тут він одним текстом примудрився зачепити ще й американців з ізраїльтянами.

Всі, хто читав текст, зійшлися на тому, що Глазьєв припускає, ніби біженці з Ізраїлю і християнської Європи можуть заселити український Донбас з подачі нових влади України і президента США Дональда Трампа, подружившегося з ізраїльськими «правими», тобто нинішнім ізраїльським прем’єром Беньяміном Нетаньяху.

Щось подібне і раніше проскакувало в маргінальних російських націоналістичних блогах і миготіло в соцмережах — як продовження старої страшилки про «жидомасонский змова». Мовляв, якась світова закуліса мріє зачистити Донбас, щоб заселити біженцями з Ізраїлю. Але щоб це публічно, в ЗМІ, повторював радник президента, особа офіційне?

Не кажучи вже про те, що у своєму блозі Він згадав і про роздачу російських паспортів жителям ніким невизнаних ЛНР і ДНР і контекст був скоріше негативний, оскільки цей захід може сприяти «очищення» території про жителів. Тобто, виходить, побічно він покритикував свого безпосереднього начальника.

Не дивно, що почався великий скандал. Заворушився МЗС Ізраїлю, а прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков прокоментував статтю журналістам, запевнивши їх, що нічого подібного в Кремлі не обговорюється, і все написане, якщо воно взагалі було зрозуміло читачами коректно, лише особисту думку Глазьєва. Той, у свою чергу, поквапився запевнити, що і зрозуміло все було неправильно. Як ходять чутки, текст, до речі, Глазьєв писав не сам, блог за нього веде інший автор, чий текст президентський радник занадто нібито неуважно прочитав, перебуваючи в Криму.

Тим не менш, цією історією поспішили скористатися ті, кого у владі прийнято називати «системними лібералами», а також і та частина «охоронців», яким здається, що в псевдопатриотическом угарі деякі їх колеги зовсім втратили адекватність і це вже негативно позначається на стійкості політичної системи. Вони згадали і іншу недавню історію — розгін узгодженого первомайського ходи в Санкт-Петербурзі.

Тоді дуже швидко з’явилися чутки про те, що наказ про розгін віддав особисто т.в.о. губернатора Олександр Бєглов, так і про те, що цей «подарунок» йому зробили підлеглі, які зовсім не зацікавлені в його обрання і, таким чином, розраховували викликати зростання антирейтингу у виконуючого обов’язки глави регіону. Нібито Беглова намагаються виставити абсолютно неадекватним або ж він і правда не зовсім віддає собі звіт в своїх діях. У будь-якому випадку підсумком виявляється «розгойдування» ситуації в місті, де восени чекають не тільки губернаторські, але і муніципальні вибори, які влада цілком може програти.

На цьому тлі пішли чутки про те, що в президентському оточенні існує досить велика група осіб, яка тільки заважає стабільності політичної системи. І нібито глава держави може цією групою найближчим часом зайнятися. Слух це досить серйозний, неясно тільки одне, правдивий він чи просто висловлює сподівання і надії тих у владі, хто вважає себе «якорями адекватності». І якщо друге — то не вичистять чи скоро їх самих.