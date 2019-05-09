Мчав з людьми на капоті: у Росії учасник автопробігу до Дня Перемоги «зніс» натовп

В Іркутській області Росії 9 травня учасник автопробігу до Дня Перемоги на повному ходу врізався в натовп.

Відповідне відео показали в мережі. За даними прес-служби ГУ МВС по Іркутській області, в результаті ДТП постраждали п’ятеро осіб, яким надали медичну допомогу. Водія відправили на медичний огляд.

Як з’ясувалося, він переплутав педалі.

— Шаден (@ShadenFM) 9 травня 2019 р.

На кадрах видно, як авто, об’їжджаючи щільно припарковані машини, різко прискорюється і наїжджає на чотирьох чоловік, а також врізається в інший автомобіль. З людьми на капоті він їхав далі і, долаючи бордюр, наїхав на двох пішоходів.