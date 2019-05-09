Під Києвом п’яний полковник влаштував ДТП: фото винуватця

У місті Вишневе під Києвом п’яний військовий полковник 9 травня став винуватцем аварії.

Як уточнює «Київ оперативний», чоловік на машині ВАЗ намагався розвернутися на перехресті і не помітив Volkswagen, якому нікуди було подітися.

В результаті сталося зіткнення. У ДТП ніхто не постраждав. На кадрах видно, що полковник їхав по своїх справах в кітелі з орденами.У мережі гнівно відреагували на подібне ДТП. Багато пригадали пропагандистську фразу «діди воювали», прокоментувавши поведінка військового.