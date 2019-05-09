У поліції розповіли про порушення під час акцій

Правоохоронці Києва затримали трьох осіб за заборонену символіку. В іншому акції в центрі столиці пройшли без суттєвих порушень.

Під час заходів, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, три людини були доставлені в районне управління поліції через використання забороненої символіки. Про це в четвер, 9 травня, журналістам розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

«У нас є три людини, які були доставлені в районне управління: один запрошений, двоє доставлені. (Складено — ред.) два адміністративних протоколи за використання забороненої символіки», — сказав Крищенко.

За його словами, в даний час в Києві ситуація залишається спокійною.

«Жінка з портретом Сталіна похилого віку, одна жінка з дітьми, георгіївські стрічки на дітях. Одна жінка також була запрошена в районне управління перед початком акції. У нас була інформація, що у неї — елементи одягу з георгіївськими стрічками», — зазначив він.

Після складання адмінпротоколів затриманих відпустили.

Крищенко зауважив, що рух транспорту в центрі Києва відновлено, однак до кінця дня в центрі міста чергуватимуть посилені патрулі поліції.