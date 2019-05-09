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Труп Гітлера може бути в підводному човні біля берегів Данії

09.05.2019

Труп Гітлера може бути в підводному човні біля берегів Данії. Як виявилося не так давно біля берегів цього скандинавського держави була виявлена підводний човен знаменитого «конвою Гітлера», яка була потоплена приблизно 6 травня. Саме на ній, за припущеннями дослідників міг спробувати сховатися Гітлер після втечі з Берліна, де можливо було виявлено труп його двійника.

Як повідомляє Daily Mail, знахідка виявлена в десяти морських милях на північ від датського міста Скаген і в дев’яти милях на захід від позиції, на якій, як вважається, її знищив британський важкий бомбардувальник B24 Ліберейтор 6 травня 1945 року.

Сканування морського дна показало, що субмарина, що в даний момент лежить на глибині 123 метрів, що ускладнює доступ до неї. При цьому, як стверджується, її стан дуже незвично — передня частина човна закопаний у пісок, а задня частина височить над дном на 20 метрів. Частина підводного човна знищена вибухом сдетонировавшего боєкомплекту. Відомо, що ніхто з екіпажу і пасажирів човна «конвою Гітлера» не вижив.

U-3523 була зроблена за останнім словом техніки, могла перебувати під водою протягом тривалого періоду часу і мала запас ходу, який дозволяв їй безперешкодно добиратися у тому числі і до берегів Південної Америки.

Дві інші підводні човни цього типу були виявлені в різний час — одна біля берегів Аргентини в 1946 році, де її затопив здався екіпаж, іншу в минулому році нібито знайшли недалеко від берегів Антарктиди, однак поки ще не досліджували. Дослідники, пише видання, вважають, що цілком ймовірно, на підводному човні на дні знаходяться останки верхівки Третього Рейху. А саме — кілька високопоставлених генералів, можливо Борман і, ймовірно, сам глава фашистського держави Адольф Гітлер. Для того щоб підтвердити або спростувати цю версію необхідно провести обстеження підводного човна.

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Дослідницька група на даний момент збирає кошти для цього проекту.

 

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