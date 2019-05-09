Труп Гітлера може бути в підводному човні біля берегів Данії. Як виявилося не так давно біля берегів цього скандинавського держави була виявлена підводний човен знаменитого «конвою Гітлера», яка була потоплена приблизно 6 травня. Саме на ній, за припущеннями дослідників міг спробувати сховатися Гітлер після втечі з Берліна, де можливо було виявлено труп його двійника.

Як повідомляє Daily Mail, знахідка виявлена в десяти морських милях на північ від датського міста Скаген і в дев’яти милях на захід від позиції, на якій, як вважається, її знищив британський важкий бомбардувальник B24 Ліберейтор 6 травня 1945 року.

Сканування морського дна показало, що субмарина, що в даний момент лежить на глибині 123 метрів, що ускладнює доступ до неї. При цьому, як стверджується, її стан дуже незвично — передня частина човна закопаний у пісок, а задня частина височить над дном на 20 метрів. Частина підводного човна знищена вибухом сдетонировавшего боєкомплекту. Відомо, що ніхто з екіпажу і пасажирів човна «конвою Гітлера» не вижив.

U-3523 була зроблена за останнім словом техніки, могла перебувати під водою протягом тривалого періоду часу і мала запас ходу, який дозволяв їй безперешкодно добиратися у тому числі і до берегів Південної Америки.

Дві інші підводні човни цього типу були виявлені в різний час — одна біля берегів Аргентини в 1946 році, де її затопив здався екіпаж, іншу в минулому році нібито знайшли недалеко від берегів Антарктиди, однак поки ще не досліджували. Дослідники, пише видання, вважають, що цілком ймовірно, на підводному човні на дні знаходяться останки верхівки Третього Рейху. А саме — кілька високопоставлених генералів, можливо Борман і, ймовірно, сам глава фашистського держави Адольф Гітлер. Для того щоб підтвердити або спростувати цю версію необхідно провести обстеження підводного човна.

Дослідницька група на даний момент збирає кошти для цього проекту.