«Київ – російська столиця»: Путін на параді виступив з претензією зухвалої

Президент Російської Федерації Володимир Путін назвав Київ «стародавньої російської столицею».

Таке висловлювання прозвучало під час його виступу 9 травня з нагоди Дня перемоги над нацизмом, передає ТАСС. «Перемога здобувалася відвагою учасників оборони давніх російських столиць – Києва і Новгорода Великого, безстрашністю захисників Смоленська, Одеси, Севастополя, безмежної стійкістю жителів блокадного Ленінграда», – заявив російський президент.

За його словами, подвиг ветеранів з різних країн «неможливо розділити».

«Сьогодні ми бачимо, як у ряді держав свідомо спотворюють події війни, як зводять в кумири тих, хто, забувши про честь і людська гідність, і служив нацистам, безсоромно брешуть своїм дітям, зраджують своїх предків», – стверджує Путін.