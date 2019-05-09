У Харкові «замінували» пам’ятник Воїну-Осободителю

Харків’яни виявили біля монумента на проспекті Науки коробку, вона здалася їм підозрілою.

Повідомлення надійшло в поліцію 9 травня, близько 11.30, проте ніяких вибухонебезпечних речовин правоохоронці не виявили. Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

На місце події виїхали співробітники поліції, кінологи і вибухотехніки. Поліцейські огородили пам’ятник. В ході перевірки правоохоронці з’ясували, що в коробці перебували печиво і цукерки.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку Шевченківського відділу поліції.

Як писав KHARKIV Today, 7 травня в Харкові «мінували» коледж і п’ять готелів, однак інформація про закладену «вибухівку» не підтвердилася.

Повідомлення про замінування надійшло в поліцію у вівторок, близько 12.10.

Правоохоронці евакуювали людей із шести об’єктів. Співробітники поліції і вибухотехніки оглянули будівлі та прилеглу територію і не виявили вибухонебезпечних речовин.