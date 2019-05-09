Вагітна дружина Бабкіна опублікувала фото у купальнику

У березні вся країна дізналась про те, що знаменита сім’я Бабкіних очікує на третього малюка. Упродовж семи місяців 33-річна Сніжана приховувала свій особливий стан, але все таємне рано чи пізно стає явним. У своєму Інстаграмі акторка поширила світлину з басейну, де вона у купальнику, і написала про свої відчуття на 32-му тижні вагітності.

Сніжана розповіла підписникам, що на цьому терміні її порятунок – це йога та плавання. “Вага +12 кг. Дихати стало важче. Ми колись з Сергієм були на вулкані, на висоті майже 4000 м. Там вже повітря розряджене, дихати важко. Здається, що легені в 2 рази менші, і дихання виходить коротким, хочеш глибше дихати, але це важко робити. Так ось я зараз, як на вулкані,” – пише Бабкіна.

Також зірка додає, що не може надихатися запахом хамама (турецької сауни) та метро (від запаху якого вона кайфувала ще з дитинства). Що ж, у всіх жінок свої вподобання. Раніше Сніжана розповідала, що за першу вагітність набрала лише 7 кг, а за другу – 10. Наразі подружжя виховує сина Артура та доньку Веселину.