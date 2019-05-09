Лев невдало пожартував над сонною подругою: левиця показала, хто господар (відео)

Лев сильно пошкодував про свій вчинок

У світі тварин все, як і в людей – “слаба” стать дуже часто демонструє протилежні якості. Це ще раз довів випадок, який стався у національному заповіднику Масаї-Мара в Кенії.

Місцевий гід Джошуа Лункушу зняв на відео забавну сцену: лев вирішив пожартувати над мирно сплячій левицею, і сильно про це пошкодував.

На кадрах видно, як цар звірів, причаївшись у кущах, спостерігає за своєю подругою, яка мило дрімає на галявині, а потім починає повільною і легкою ходою до неї підкрадатися.

Підібравшись максимально близько, він раптом різко кусає її за зад. Такий своєрідний флірт не привів левицю в захват і укус за попу вона не сприйняла за комплімент. Незадоволена таким різким пробудженням, левиця миттєво схопилася і напала на царя звірів, відваживши йому добрячого ляпаса пазуристою лапою.

Незабаром після сутички, як розповів гід, лев і левиця приєдналися до свого прайду і вже цілком дружелюбно спілкувалися між собою.

“За вісім років моєї роботи я ще такого не бачив … Я ніколи не міг би уявити, що лев поведе себе таким чином!”, – зізнався 32-річний Джошуа виданню Latestsightings.com.

: Знай.ua