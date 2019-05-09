Український депутат боїться швидкого розпаду країни

В Незалежній продовжують висловлювати своє невдоволення видачею російських паспортів громадянам України. Новообраний президент України Зеленський обіцяє “креативно” відповісти, а в МЗС України погрожують подати Росії зустрічний “сюрприз”. Правда не всі депутати Ради згодні з владою.

Так сьогодні Євген Мураєв заявив, що Україна бачить експансію тільки з російської сторони. Хоча на Українські території претендують ще Угорщина, Румунія, Болгарія і навіть Польща. Тільки ось цих домагань уряд України не бачить в упор.

За словами депутата Мураєва, Україну може очікувати такий же результат, як Югославію: Закарпаття дістанеться угорцям, Буковина і Бессарабія – румунам.

Потенційні відповідні заходи Зеленського видавати громадянам Росії українські паспорти, Мураєв називає політичною дурістю. На його думку, бажаючих поїхати в країну, де йде війна, просто немає. Мураєв вважає, що безліч хороших фахівців Україна вже втратила. Депутат упевнений: новий закон про заборону російської мови теж налаштує проти влади багатьох громадян. Після таких заходів росіян, охочих відвідати Україну, і зовсім не залишиться.

Загалом-то, побоювання щодо розпаду України цілком справедливі. Крим вже офіційно російський, ДНР і ЛНР – самостійні регіони. Тим не менше, влада геть відмовляються помічати загрозу, витікаючу від інших країн. Можливо, в цьому і полягає основна помилка, яка може призвести до краху.