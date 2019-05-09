НБУ анонсує скасування всіх обмежень на валютному ринку

Національний банк України продовжить здійснювати поступову лібералізацію валютного ринку, розпочату у 2016 році після стабілізації фінансової системи і повернення економіки України до зростання.

Про це йдеться в оприлюдненому 8 травня звіті Національного банку про запровадження заходів захисту, підготовленого відповідно до вимог Закону України «Про валюту і валютні операції».

Регулятор відзначає, що обмеження, які досі зберігаються на валютному ринку, були введені до 2016 року, зазначає Радіо Свобода.

Цьому передували, «накопичення суттєвих макроекономічних дисбалансів упродовж 2010-2013 років, зокрема, через підтримку фіксованого курсу гривні за рахунок міжнародних резервів в умовах стрімкого зростання зовнішнього боргу і значного перевищення імпорту над експортом»; «анексія Росією Криму та розгортання воєнного конфлікту на Сході у 2014-2015 роках, що призвело до руйнування економічних зв’язків із непідконтрольними територіями і значних втрат ВВП»; «запровадження торговельних обмежень з боку РФ».

«Ці події стали причиною кількох хвиль значної девальвації гривні з одночасним підвищенням попиту на іноземну валюту і поглибленням її дефіциту впродовж 2014-2015 років. Для відновлення макрофінансової стабільності Національний банк розширив перелік заходів захисту на валютному ринку, спрямованих на запобігання відпливу капіталу, стабілізацію попиту на іноземну валюту і валютних надходжень. Запровадження цих заходів дало змогу відновити економічний розвиток держави. Упродовж 2016-2018 років ВВП України стійко зростав. Споживча інфляція скоротилася з 43,3% на кінець 2015 року до 9,8% на кінець 2018 року. Міжнародні резерви за цей період суттєво зросли і утримуються на рівні понад 20 мільярдів доларів США», – вказує НБУ.

Українська гривня 7 травня продовжила посилення щодо долара США, офіційний курс НБУ на 10 травня ставши рекордним у 2019 році – 26 гривень 25 копійок за долар. Це на шість копійок менше від рівня 26 гривень 31 копійка, встановленого 12 березня.

Національна валюта впритул наблизилася до річного максимуму. Наступні орієнтири – 26 гривень 23 копійки (це офіційний курс на 9 липня 2018 року), 26 гривень 19 копійок (25 червня 2018 року) та 26 гривень 11 копійок (21 травня 2018 року).