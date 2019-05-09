У поліції розповіли про порушення на акціях до Дня Перемоги в центрі Києва

Дві масові акції до Дня Перемоги пройшли в центрі Києва сьогодні, 9 травня. У них взяли участь близько 4,5 тисяч людей. Про це розповів начальник Головного управління Нацполиции в Києві Андрій Крищенко.

«У Києві пройшла хода від Арсенальної площі до Парку Слави. За нашими оцінками, до трьох тисяч осіб брали участь безпосередньо в ході. Ще люди підходили до пам’ятника. Вартою ми задіяли до 2 тис. — разом з Національною гвардією, підрозділами ДСНС, на двох великих локаціях», — сказав Крищенко.

Друга акція пройшла в Парку Слави та на Софіївській площі. Там пройшов марш, в якому брали участь близько 1,2 тисяч осіб. Крищенко зауважив, що на заході все пройшло без порушень.

Також поліція Києва забрала трьох осіб у відділ за носіння забороненої символіки. У той же час було складено лише два адмінпротоколи.

«Жінка з портретом Сталіна похилого віку, одна жінка з дітьми, георгіївські стрічки на дітях. Одна жінка також була запрошена в районне управління перед початком акції. У нас була інформація, що у неї — елементи одягу з георгіївськими стрічками», — зазначив він.

Він запевнив, що зараз в Києві ситуація залишається спокійною.