Путін, будь готовий до страти, або суду: війна РФ проти України завершиться парадом ВСУ в Москві – депутат

Агресія Путіна щодо української держави безсумнівно закінчиться парадом армії України в Москві, але і це ще не все, адже також буде і суд над президентом країни-агресора. Такого роду заява на «ОбозТВ» озвучив народний обранець від «Народного фронту» Андрій Тетерук. За словами політика, парад ЗСУ на Червоній площі – це його мрія, над якою він зараз працює.

Тетерук підкреслив: «На посаді нардепа моя діяльність наближає виконання моєї мрії. Так, чи інакше, але настане той день, коли ворог покине територію нашої держави. Завжди потрібно пам’ятати уроки з історії, якщо ми плануємо майбутнє. Завжди війна для агресора закінчується саме у столиці країни, почала війну. Це вже було доведено в минулому столітті в Німеччині, і буде доведено в цьому випадку з Росією».

Згідно словами Тетерука, «весь світ буде цікавити те, як можна зупинити надзвичайно небезпечного ворога, який поширює агресію по території всього світу». Депутат також заявив: «Я б дуже хотів, щоб все це було за каденції Путіна, так як він повинен закінчити так само, як і всі диктатори, які були страчені, або ж яких судили за останні півстоліття. Це було б найкращою щепленням для тих, хто вважає диктатуру кращою формою правління». Наостанок український парламентарій заявив, що Володимир Путін багато чого навчився у Німеччини і особисто Гітлера. Він так само поширює фейки, застосовує тортури і вбиває людей. «Російський диктатор повинен закінчити так само, як і в свій час закінчив Гітлер», — підкреслив він.