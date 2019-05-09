Deutsche Welle спростовує брехню російського телеканалу RT на свою адресу

Телеканал RT без жодних підстав звинуватив Deutsche Welle у розповсюдженні фальшивого відеоролика. DW вімагає виправити публікацію.

7 травня фінансований російською державою телеканал RT розмістив на своєму сайті статтю, в якій Deutsche Welle серед інших ЗМІ звинувачують у розповсюдженні фальшивого відео. У цій публікації телеканал стверджує, що DW оприлюднила запис, на якому ймовірні співробітники московського аеропорту Шереметьєво зі сміхом слідкували за катастрофою літака Sukhoi Superjet-100 та коментували її.

Нагадаємо, що 5 травня внаслідок авіакатастрофи літака Sukhoi Superjet-100 в московському аеропорту «Шереметьєво» загинула 41 людина. Лайнер російської авіакомпании «Аерофлот», який виконував рейс з Москви до Мурманська, повернувся в аеропорт вильоту «Шереметьєво», здійснив аварійну посадку та загорівся. Частині з 78 осіб, які перебували на борту, вдалося врятуватися, евакуювавшись аварійним трапом.

Слідство розглядає різні версіїавіакатастрофи, серед яких, зокрема, «недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів та осіб, які проводили технічний огляд літака, несправність повітряного судна, несприятливі метеоумови».