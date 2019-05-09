У «ДНР» почали приймати заявки на незаконне отримання паспортів РФ

Заяви на отримання російських паспортів для жителів ОРДЛО початку влада «ДНР». Про це повідомляє постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні на своїй сторінці в Twitter.

Відзначається, що представники ОБСЄ зафіксували факт збору заявок на отримання паспортів РФ на окупованих територіях Донбасу.

Більш того, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала представників російських ЗМІ, яка поширює пропаганду на даній території.

«СММ ОБСЄ підтверджує, що російська окупаційна влада почала приймати заявки в окупованому Донецьку на отримання російських паспортів. Спостерігачі зафіксували присутність представників ЗМІ, відповідає ситуації, пропагандистській практиці Росії», — йдеться в повідомленні.