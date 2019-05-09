Супрун розповіла, як правильно лікувати печінку

В. о. голови Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці Facebook розповіла, як правильно оздоровлювати печінку. Та чому БАДи, детокси та гепатопротектори не настільки ефективні, як про них розповідають.

Печінка виконує багато функцій в організмі — у ній утворюються білки крові, розпадається гемоглобін, утворюється жовч, зберігаються вітаміни, утворюються та розпадаються жири, знешкоджуються ліки, стероїдні гормони та алкоголь.

Все, що руйнується в печінці, потрапляє до жовчного міхура, кишківника і потім назовні. Печінка не вбирає в себе важкі метали чи антибіотики, які ми споживаємо. Це стосується і організму тварин, тому споживати їхню печінку цілком безпечно.

Для знешкодження різноманітних сполук печінка має низку ферментів — вони працюють як розчинники та окислювачі. Насправді так і виглядає “детокс”, який активно рекламують

Ані соки, ані пігулки не знешкоджують токсини в нашому організмі. З цим завданням можуть впоратися лише ферменти печінки та інших органів. Але жодним чином не гепатопротектори:

▪ Ліки на основі cілібіну, чи екстракту розторопші плямистої доволі поширені, але насправді не мають доведеної клінічної ефективності. Дослідження свідчать, що люди, чия печінка була пошкоджена вірусами гепатиту В або С, незалежно від прийому цих ліків мали однакові печінкові аналізи та однаковий рівень смертності.