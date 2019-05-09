Лидеры стран ЕС приняли декларацию о защите единой Европы

В Румынии главы государств и правительств Евросоюза подписали декларацию с основными положениями, приверженность к которым демонстрируют все 27 стран ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как пояснили политики, документ обнародован в преддверии юбилейных выборов в Европарламент – впервые европейцы избрали членов этого законодательного органа ЕС ровно 40 лет назад.

Читайте также: КИНОЛЯП С ЧАШКОЙ В “ИГРЕ ПРЕСТОЛОВ” ПРИНЁС STARBUCKS $ 2,3 МЛРД

Среди обязательств, которые берут на себя страны Евросоюза, – защита единой Европы, а также готовность играть роль “ответственного мирового лидера” и отстаивать демократию и верховенство закона.

Декларация Сибиу принята на фоне неопределенности с “Брекзитом”, отложенным до 31 октября. Участники неформальной встречи обсуждают предстоящую смену руководства институтов сообщества, выборы в Европарламент, стратегию развития ЕС на период до 2024 года, а также отказ Ирана от части обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

“Мы должны быть инновационными, сильными и едиными. За это мы и будем сегодня выступать”, – подчеркнула на открытии саммита канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel).

Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь заявил, что Европа должна нарастить объем инвестиций в цифровую сферу и искусственный интеллект, чтобы конкурировать в этих областях с Китаем и США.