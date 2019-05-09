Смертельні хвороби легенів: новий спосіб лікування

Американські фахівці представили світу новий спосіб лікування.

Вчені знайшли новий спосіб регенерації трансплантації легень. Це допоможе людям із захворюваннями дихальної системи в термінальній стадії. Результати розробки опубліковані на порталі MedicalXpress.

Американські фахівці розробили техніку перехресного кровообігу з використанням свиней, за допомогою якої можна 36 годин підтримувати легені. За цей час медики можуть встигнути провести всі необхідні процедури, що дозволяють відновити тканини для трансплантації. При цьому регенерація легень відбувається в спеціальній камері поруч з пацієнтом, якому призначена пересадка.

Раніше на всі процедури для підготовки донорських легень було всього лише шість годин, не завжди цього часу було достатньо. Надалі вчені планують ще збільшити час на відновлення органу.