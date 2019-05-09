У Маріуполі автомобіль поліції потрапив у ДТП під час супроводу машини з пораненими бійцями

Автомобіль патрульної поліції, який супроводжував машину парамедиків з пораненими бійцями, потрапив в ДТП у Маріуполі 8 травня.

ДТП сталося в Лівобережному районі по проспекту Єдності.

Автомобіль патрульної поліції рухався з включеним звуковим сигналом і маячками, оскільки супроводжував автомобіль парамедиків “Ангели Тайри” з двома тяжелоранеными бійцями.

За попередніми даними, в результаті ДТП тілесні ушкодження отримав водій автомобіля Ford, з травмами його госпіталізували в медичний заклад. Деталі обставин з’ясовуються.