Гордон пропонує узаконити в Україні подвійне громадянство з одним винятком

Дмитро Гордон заявив в інтерв’ю журналістам “Ехо Москви”, що українському парламенту варто узаконити подвійне громадянство в країні. Однак при цьому відомий журналіст переконаний, що тут має бути один виняток — громадянство РФ.

На думку Дмитра Гордона, видача Москвою паспортів РФ на Донбасі — це сама справжня диверсія. Даний крок відомий журналіст вважає ще одним явним проявом гібридної війни, розпочатої Росією проти України. Зараз потрібно зробити все для того, щоб зупинити повзучу анексію української території. Росія вже забрала частину України військовим шляхом, однак їй цього мало. Москва хоче піти ще далі — спершу роздати якомога більше своїх паспортів, а потім прийти на допомогу нібито громадянам РФ, це старий трюк, яким у свій час користувався і Гітлер.

Гордон вважає, що українському парламенту слід внести зміни в законодавство і дозволити українцям мати 2 громадянства. При цьому тут обов’язково має бути один виняток. Українцям потрібно дозволити мати інше громадянство, крім російського, оскільки з цією країною у нас військовий конфлікт. Розмовляти можна буде тільки після того, як завершиться війна.