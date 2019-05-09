У Миколаєві перекинувся автомобіль охоронної фірми

У четвер, 9 травня, в Миколаєві на вулиці Лазурній сталося ДТП за участю автомобіля «GEELY», що належить охоронній фірмі «Орін-Південь» – він перекинувся на дах.

Судячи з фото, автомобіль рухався по вулиці Лазурній. В якийсь момент водій не впорався з керуванням, автомобіль виїхав на тротуар з лівої по ходу руху боку, де його занесло, і він перекинувся на дах. В результаті ДТП водія госпіталізувала карета швидкої медичної допомоги. За попередньою інформацією, він отримав травму спину.

На місці присутні співробітники патрульної поліції, які очікують прибуття слідчого.

За словами очевидців, причиною ДТП стали ями на дорозі, про яких вже не один раз повідомляли міської влади, проте ніяких заходів вжито не було.

– Стільки разів люди зверталися, що аварийноопасный ділянку, але нічого так і не було зроблено. Автомобілям доводиться виїжджати на зустрічну смугу, щоб об’їхати ці ями. Міська влада чекає, поки хто-то вб’ється на цій ділянці? Нехай мер Сенкевич приїде і подивиться на ці ями, – зазначив очевидець.

Також він поскаржився на огороджену яму прямо на вигині дороги, яка перешкоджає руху транспорту вже два місяці.