Активісти з “Вимкни російське” пікетували телеканал Інтер

Активісти «Вимкни російське» прийшли до столичного офісу телеканалу Інтер. Біля будівлі вони лишили символічні чорні мітки (наліпки «Вимкни російське»), аби привернути увагу до російської пропаганди, яку, за словами організаторів акції, системно поширює телеканал. Про це повідомляє Громадське телебачення.

Як пояснили організатори акції, сьогодні «Інтер» транслюватиме програму «Победа. Одна на всех» та фільм «Ни шагу назад!», серед акторів якого — головний герой російської стрічки «Донбасс. Окраїна» – Гела Месхія. Фільм профінансований Міністерством культури РФ, відзнятий в анексованому Криму та заборонений до показу в Україні (відповідно до статті 15-1 Закону України «Про кінематографію»).