Названо місто зі страхітливою статистикою по онкології

У невеликому американському місті Резерв мешканці ведуть відчайдушну боротьбу за чисте повітря. Тут майже кожна сім’я на власному гіркому досвіді знає, як це – ховати близьку людину, що померла від раку.

Місцева жителька Мері Хемптон розповіла The Guardian, чим живе Резерв сьогодні.

Мері показує ліворуч – це будинок її брата Фреда. Він помер від раку. Праворуч – будинок іншого брата. Його дружина Ольга Мей померла від раку. Через вулицю сусід, який помер від раку всього кілька місяців тому. Цей перелік нескінченний.

Ця жінка не самотня у своєму горі, більшість мешканців Резерву мають родичів, що які боролися з раком, або померли від нього.

“Це найгірше, що ви хотіли б побачити: кохану людину, що лежить у ліжку, віддаляючись, вмираючи. Просто сидіти і дивитися, і знати, що ви нічого не можете зробити”, – зізналася Мері Хемптон.

Резерв розташований в самому серці промислового коридору між Новим Орлеаном і Батон-Руж. Протягом більш ніж 30 років ця місцевість відома як “алея раку”. Це позначення пов’язане з токсичним забрудненням, яке спричиняють хімічні заводи по серпантинним ниткам низин річки Міссісіпі.

Місто отримало шанс на покращення екології лише у грудні 2015 року, коли оприлюднили урядовий звіт про токсичне повітря. Висновки американського агентства з охорони навколишнього середовища, EPA, не тільки підтвердили існування суттєво підвищеного ризику розвитку раку в регіоні, але і визначили Резерв з його 10 тисячами населення як осередок забруднення.

У місцевості, де живе Мері Хемптон, ризик захворіти на рак через токсичні викиди в повітря в 50 разів перевищує середній показник по США.

Проте після 2015 року і звіту так нічого і не відбулося.

“Ми відчували, що нікого не хвилюють наші проблеми… Що нам робити, залишатися тут, хворіти і помирати?”, – обурюється жінка.

Починаючи з 1968 року завод викидав хімічну сполуку хлоропрен у повітря без особливої уваги. Мешканці скаржилися на періодичні витоки хімічних речовин.

Але після того, як у грудні 2015 року опублікували звіт про токсичність місцевого повітря, завод, що зараз належить японській компанії Denka, був визнаний відповідальним за найвищий ризик раку у Резерві.

У січні 2017 року Denka підписала добровільну угоду з штатом Луїзіана щодо зменшення забруднення. Але шкідливі викиди не припинились.

Кілька місяців по тому EPA створила станції моніторингу в шести місцях навколо міста для вимірювання викидів хлоропрену. В даний час агентство заявило, що викиди хімічної речовини мають такі концентрації, що є небезпечними для людей.

: Обозреватель