Жителі Казахстану залишилися без соцмереж з-за можливих мітингів

На тлі поширення закликів до мітингів 9 травня в Казахстані інтернет-провайдери заблокували доступ до популярних соціальних мереж і месенджеру.

Як з’ясувала неурядова організація NetBlocks, жителям країни не доступні Facebook, Instagram, YouTube, Telegram і деякі новинні портали.

Відзначається, що Telegram потрапив у немилість через особливої політики протидії цензурі, в той час, як WhatsApp і Twitter працюють без перебоїв.

За даними місцевих ЗМІ, в числі заблокованих сайтів опинилися rus.azattyq.org, exclusive.kz, vlast.kz, holanews.kz, а також сайти видань «Ак жайык» і «Уральская неделя».

Раніше казахстанська Генпрокуратура застерегла громадян від участі в несанкціонованих акціях 9 травня. У наглядовому відомстві відреагували на що з’явилися в соцмережах заклики вийти на мітинги у підтримку чесних виборів.