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США успішно випробували нову міжконтинентальну ракету

09.05.2019

США успешно испытали новую межконтинентальную ракету

Командування глобального удару ВПС США повідомило про другому за місяць випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети “Мінітмен-3” (Minuteman III).

Випробування пройшли на авіабазі Ванденберг в штаті Каліфорнія в 00:39 за місцевим часом (10:39 мск).

Випущена з шахтної пускової установки ракета успішно вразила задану ціль на американському полігоні в районі атола Кваджалейн (Маршаллові острови).

“Запуск двох міжконтинентальних балістичних ракет Minuteman III з різницею в тиждень є істинним свідченням можливостей команди Ванденберг”, — йдеться в заяві бази.

Попереднє випробування триступеневої ракети наземного базування відбулося 1 травня. Спочатку такі ракети призначалися для ядерного стримування під час холодної війни.

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