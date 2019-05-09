Всі проігнорували: світові лідери кинули Путіна в День Перемоги

В Москву на військовий Парад Перемоги на Красній площі в цьому році з іноземних гостей приїхав тільки екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Він піднявся на трибуну разом з президентом Росії Володимиром Путіним і прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим.

Більше ніхто з глав держав, яких торкнулася Друга світова війна, не виявив бажання бути в цей день з лідером країни, який розв’язав військовий конфлікт в Україні.Зокрема, президент Білорусі Олександр Лукашенко пояснив свою відсутність, передає «Газета.ру».

«По-перше, мене ніхто не запрошував сьогодні до Москви, по-друге, навіть якби запросили, то нам було б складно розвести ці заходи (свята в Мінську і в Москві)», — пояснив він.

Нагадаємо, 29 квітня в Кремлі зробили заяву, що Росія не чекає нікого із закордонних лідерів на урочисті заходи, присвячені святкуванню Дня Перемоги в 2019 році