Вбивство родини у Вінницькій області: з’явилися перші подробиці

В ніч на 9 травня в селі Шипинки Барського району Вінницької області сталося вбивство. Зранку місцеві жителі у виробниче приміщення знайшли тіла чоловіка 1971 н і жінки 1976 р., які є засновниками підприємства з вирощування та переробки яблук.

Про це повідомила начальник відділу комунікації ГУ ПП у Вінницькій області Анна Олійник.

На тілах загиблих були виявлені ознаки насильницької смерті. Зараз на місці працює слідча оперативна група. Відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК.

З неофіційних джерел Kurkul.com стало відомо, що загиблі — подружжя Едуард і Катерина Тичук, які є засновниками СФГ «Едем».

В свою чергу стало відомо, що за кілька місяців до трагедії сім’я вирішила продати бізнес і виїхати в Ізраїль. Але покупець знайдений не був.