Лукашенко виступив на Дні Перемоги, прокоментувавши можливість повалення влади в Білорусі

Голова Республіки Білорусь Олександр Лукашенко став учасником урочистих заходів, присвячених Дню Перемоги, і при цьому заявив про неможливість повалення влади в країні.

Так, Лукашенко стверджує, що владі його країни повалення вже не страшно, «однак про це треба думати завжди». Зі слів Лукашенка, небезпека для Білорусі тільки одна – негативна динаміка в економіці.

«Нас неможливо нахилити і повалити, як сьогодні це відбувається у Венесуелі, як це вчора почалося і продовжується в Сирії, Лівії та інших державах. Ми це пройшли, але завдяки нашій єдності ми врятували свою країну…», — заявив він.

Як відомо, нещодавно у мережі з’явилася інформація, що Олександр Лукашенко «зник» з публіки. За даними деяких джерел, беззмінний лідер білорусів міг не з’являтися на публіці з-за проблем зі здоров’ям. Перед цим Лукашенко бачили 3 травня на церемонії відкриття злітно-посадкової смуги.