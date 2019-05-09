Медики розповіли, як сон впливає на тривалість життя

Дослідження Університету Суррея і Північно-західного університету в США показують, що люди, які лягали спати пізно, вмирали на 10% частіше, ніж ті, хто вкладався в ліжко раніше.

Про це повідомляє LIGAnews.

Фахівці стверджують, що на тривалість життя впливає постійний стрес від роботи. Вчені провели дослідження, в якому брали участь 500 000 британців у віці від 38 до 73 років, серед яких 9% добровольців назвали себе «совами», а 27% – «жайворонками». Автори експерименту спроектували дані на всіх жителів Великобританії: в результаті близько 5,8 мільйона людей опинилися в групі ризику ранньої смерті.

«Сови», які намагаються жити в світі «жайворонків», можуть отримати небажані наслідки для здоров’я своїх органів. Це може бути психологічний стрес, прийом їжі в невідповідний для їхніх тіл час, недостатнє фізичне навантаження, недостатній час для сну», – пояснюють автори дослідження.

Вчені додали, що саме «сови» більш схильні до ризику захворіти на діабет, психологічними та неврологічними розладами.

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