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У Венесуелі затримано віце-спікер парламенту і звільнено понад 50 військових

09.05.2019

В Венесуэле задержан вице-спикер парламента и уволены более 50 военных

Заступник лідера опозиції Венесуели Хуана Гуайдо — віце-президент парламенту Едгар Самбрано — затриманий владою країни.

Спікер провладного Національного установчих зборів Діосдадо Кабельо звинуватив Самбрано в організації спроби державного перевороту 30 квітня. За його словами, віце-спікер був одним з керівників заколоту.

Цю інформацію озвучив і сам Самбрано у своєму Twitter, розповівши, що його машину оточили співробітники Боліваріанської служби розвідки SEBIN.

Крім того, президент Ніколас Мадуро звільнив із Збройних сил екс-главу SEBIN генерала Мануеля Фигеру і ще 54 людини. Серед них 19 офіцерів у званні від лейтенанта до підполковника і 35 сержантів, обвинувачених у причетності до нещодавньої спроби перевороту.

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