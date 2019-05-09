Повінь – зміна системи

Menu
Close

Конгрес США запросив матеріали по «російському справі»

09.05.2019

Конгресс США запросил материалы по «российскому делу»

Після відмови президента США Дональда Трампа передавати в Конгрес повну версію доповіді по «російському справі» спецкомітет з розвідки Палати представників перейшов до більш рішучих дій.

Голова комітету Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) направив главі Мін’юсту Вільяму Баррі повістку з вимогою надати доповідь та інші матеріали контррозвідки і зовнішньої розвідки з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Згідно з повідомленням Шиффа в Twitter, Бар повинен надати докази «невинності» Трампа до 15 травня.

Напередодні Трамп наклав вето на передачу в Конгрес доповіді по «російському справі» без купюр, пояснивши це «кричущим зловживанням владою з боку голови юридичного комітету Палати представників Джерролда Надлера.

Читайте також:   А. К. Ж. В. Р. Табір для дружин "зрадників батьківщини"
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *