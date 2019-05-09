Конгрес США запросив матеріали по «російському справі»

Після відмови президента США Дональда Трампа передавати в Конгрес повну версію доповіді по «російському справі» спецкомітет з розвідки Палати представників перейшов до більш рішучих дій.

Голова комітету Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) направив главі Мін’юсту Вільяму Баррі повістку з вимогою надати доповідь та інші матеріали контррозвідки і зовнішньої розвідки з розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера.

Згідно з повідомленням Шиффа в Twitter, Бар повинен надати докази «невинності» Трампа до 15 травня.

Напередодні Трамп наклав вето на передачу в Конгрес доповіді по «російському справі» без купюр, пояснивши це «кричущим зловживанням владою з боку голови юридичного комітету Палати представників Джерролда Надлера.