Разом з народом: президент РФ пройшов в колоні «Безсмертного полку»

Ось вже в шостий раз президент РФ Володимир Путін приймає участь в урочистій процесії “Безсмертного полку”. За традицією лідер несе портрет свого батька – Володимира Спиридоновича, який бився в бою за “Невський п’ятачок”.

Сама ж акція безсмертного полку була запущена в 2012 році в Томську. Спочатку в ході взяло участь близько 6 тисяч осіб. З часом “Безсмертний полк” став набирати все більшу популярність.

У серці Росії, незважаючи на погодне негода та сильний злива, більше півмільйона людей дійшли до Кремля. Очевидно, що нинішньому поколінню дійсно важливо пам’ятати і шанувати пам’ять героїв.

Колона розтяглася на 4,5 кілометра. Такого розмаху не очікували навіть творці першої акції Сергій Лапенков, Сергій Колотовкин та Ігор Дмитрієв. Тепер “Безсмертний полк” – не просто всеросійська, але і міжнародна акція.

“Безсмертний полк” не тільки в Москві пройшов з таким розмахом. У Північній столиці хода проходить вже п’ятий рік поспіль. І якщо в 2014 році в акції брали участь близько 30 тисяч осіб, то сьогодні віддячити своїх родичів за мирне небо над головою вийшли більше мільйона жителів.

Сьогодні День Перемоги вже важко уявити без цього ходи во славу героїв. Дуже добре, що такі добрі традиції знаходять відгук у людських серцях.

Масштаби заходу зайвий раз доводять, що ця Перемога далася нам нелегко: ціною багатьох життів, розпадом багатьох сімей… “Безсмертний полк” – ще один привід задуматися про безглуздість і нещадності війни. Ця традиція допомагає пронести пам’ять про людей, які кували Перемогу, крізь роки. Ніхто не буде забутий, ніщо не буде забуто.