Войцицкая блокує вихід росіян з української енергетики, — Сазонов

За словами експерта, в Україні активно працює енергетична група компаній VS Energy (нібито голландська, але по суті – російська; якщо ще точніше – «лужниковська»), бенефіціарами якої є перебуває під санкціями колишній віце-спікер Держдуми РФ Олександр Бабаков, а також Михайло Воєводін та Євген Гінер. Ця група контролює десяток українських обленерго.

«ДТЕК Ахметова готовий викупити у росіян два ключових активу — «Київобленерго» і «Одесаобленерго». Звернувся в АМКУ і отримав дозвіл. Але тут на сцену виступила Войцицкая в парі з Сергієм Лещенком і почали атаку на Антимонопольний комітет, викриваючи його у формуванні …монополії у сфері розподілу електроенергії. Тобто – повний контроль росіян над електричними мережами та трансформаторами у майже половині областей країни, на думку Войцицкой і Лещенко, це нормально, а продаж двох з них українському енергохолдингу – ненормально, жах, жах і зрада!», — пише він.

Саме Войцицкая, за словами Сазонова, є однією з ключових винних у падінні рейтингу партії «Самопоміч». На противагу проєвропейського курсу України, фракція з ініціативи Вікторії Войцицкой, виступала проти введення нового ринку електроенергії, на якому наполягали всі міжнародні партнери і донори.

«Вікторія Михайлівна представляла «Самопоміч» в комітеті ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки. Відповідно, формувала позицію партії в таких важливих і резонансних питаннях як енергетична реформа і тарифна політика.Перший дзвінок пролунав потужний в 2017 році, коли парламент голосував за закон «Про ринок електричної енергії». Не вистачить пальців на руках перераховувати прізвища західних дипломатів, які публічно закликали Україну якнайшвидше його прийняти. Даний закон, що впроваджує в Україні норми Третього енергопакету ЄС, не підтримали дві фракції – «Батьківщина» і …»Самопоміч». Тоді партія вперше жорстко і голосно вступила в конфронтацію з євроінтеграційним курсом країни».

Нагадаємо, днями голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв назвав нісенітницею і відвертою брехнею заяви політиків щодо монополії ДТЕК у зв’язку з придбанням акцій «Київобленерго» і «Одесаобленерго». За його словами, ДТЕК купує виключно електричні мережі, а не компанії-постачальники.