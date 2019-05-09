Розсекречений елітний відпочинок голови НАБУ Ситника: у ЗМІ з’явилося фото

Голова Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник 27 лютого 2019 року прокоментував прийняте рішення Конституційного суду про скасування статті про незаконне збагачення – як «крок назад у антикорупційної реформи України і крок назустріч старою системою».

«Як головний по «боротьбі з корупцією», йому відомо, що гроші залишають слід. Тому Артем Ситник з родиною відпочиває за рахунок друзів в затишному Мисливському угідді «Полеское – Сарни» Рівненської області».

З вигляду непримітне місце, тихе, зате і перепочити від очищення країни від корупції можна «без зайвих очей».

На питання, за що така щедрість чи може він що заборгував Ситнику, відповідає: «Він просить мене організувати відпочинок. Просто не можу відмовити своєму другові. Він і його сім’я – мої гості».

Зі слів товариша Ситника, він регулярно оплачує елітний відпочинок голови НАБУ: за останні два роки (з 2017 по 2019) мінімум п’ять відвідувань приблизно по 100 тис. грн, в тому числі і Новий рік 2019: оренда будиночків на 3-5 днів, полювання, рибалка, катання на човнах, квадроциклах, ресторан «Затока» на території угідь, феєрверки, і багато інших розваг.

«Так і в останній відпочинок гості розбили два квадроцикла марки Bagi BRP 1000, середня ціна за одну одиницю такої техніки – 8,5 тисяч доларів США», – пишуть журналісти.

В організації дозвілля одному допомагає родич, який в хороших відносинах з директором та адміністрацією донецька угідь «Полеское – Сарни» – Юркевич Олександр Романович, колишній «посипака» народного депутата України IV і VI скликань Шершуна Миколу Харитоновича (Блок Литвина), колишнього глави Держкомітету лесхозяйства України.

«Юркевич навчений зайвих питань не задавати, а Микола, в свою чергу, платить за рахунками за свого антикорупційного одного: в середньому по 100 тисяч гривень за дозвілля, не рахуючи закуплених продуктів, напоїв, розбитої техніки. А це значить, що така дружба обійшлася Миколі не менше 1 млн гривень. У скільки оцінює таку «вірну» дружбу Артем Сергійович? Тим часом 7 травня 2019 року стало відомо, що Генпрокуратура викликала директора НАБУ на допит на 10 травня по справі, порушеній по ч. 1 ст. 365 ККУ про перевищення службових повноважень, кримінальне провадження внесено до ЄРДР № 42019000000000566 від 14.03.2019″, – констатує ЗМІ.