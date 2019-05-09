«Парад «ДНР»: Пушилин одягнув своїх підлеглих у форму НКВС

Під час параду, приуроченого до Дня перемоги, на території тимчасово окупованого Донецька поруч із ватажком терористів самопроголошеної, не визнаною світовим співтовариством «Донецької народної республіки» Денисом Пушилиным можна було помітити людини, одягненого у форму НКВС.

На парад в такому образі прийшов начальник служби охорони головного терориста Донецької області Дениса Пушилина. Варто нагадати, що НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ) – це було одне з виконавчо-адміністративних відомств при уряді СРСР. Створено воно було в далекому 1917-му, а в 1946 році його було перейменовано у Міністерство внутрішніх справ СРСР. Примітно, що саме НКВС СРСР стало основним відомством масового політичного терору. Представники НКВС стратили, або заслано до концентраційних таборів мільйони людей, в тому числі і дітей.

Як раніше ми вже повідомляли, представники тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей вельми зраділи чуток, що помічника Путіна по Донбасу, який курирує «ЛДНР», змінить видворений з ганьбою з Білорусі Михайло Бабич. Однак, як розповів пособника терористів Донбасу Пегов, така інформація є фейком.