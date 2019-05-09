Найманці РФ передали українській стороні тіло загиблого на Донбасі воїна 35-й ОБрМП Дениса Козьми

Вчора, 8 травня, близько 12.00 в районі КПВВ «Олександрівка» з боку найманців РФ відбулася передача нашій стороні тіла загиблого Дениса Козьми (позивний Дід), 1987 року народження, уродженця села Приозерне Кілійського району Одеської області, військовослужбовця 137-го окремого батальйону морської піхоти 35-ї окремої бригади морської піхоти

Денис Козьма 1 травня зник під час бою поблизу села Миколаївка Волноваського району Донецької області, в районі окупованого Докучаєвська, в ході переслідування резервною групою ДРГ противника, яка під прикриттям туману намагалася непомітно подолати смугу забезпечення. Для прикриття відступу противник почав обстріл з ККП і стрілецької зброї. Оперативні заходи щодо пошуку воїна не дали результату, противник не підтримав встановлення режиму припинення вогню і продовжив обстріл. 5 травня від ворожої сторони надійшла інформація, що тіло українського військовослужбовця знаходиться в морзі на окупованій території.

Денис Козьма народився 20.08.1987 року. З дитинства займався футболом, грав у спортивній школі. Під час протистоянь в Одесі 2 травня 2014 р. захистив місто від посягань проросійських колабораціоністів, і коли почалася пожежа в Будинку профспілок, — рятував їх з палаючої будівлі. Після цього пішов добровольцем до 28-ї ОМБр, на фронті — з серпня 2014 р., надалі підписав контракт.

У нього залишилися мати, брат і донька.