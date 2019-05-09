Снайпери ОС показали ліквідацію окупанта на Донбасі

Контрснайперская група воїнів Об’єднаних сил ліквідувала диверсанта в районі Донецького аеропорту.

Відповідний момент зафіксований на камеру.



Судячи з кадрів, на пагорб вийшли два російських окупанта. Українські бійці ліквідували одного з них. На тлі боєць ОС підтвердив попадання. Доля другого не уточнюється.

Нагадаємо, в кінці квітня контрснайперская група воїнів Об’єднаних сил в районі Катериновки Луганської області ліквідувала одного снайпера окупантів, інший поранений. Також на відео потрапляв момент знищення кулеметника терористів «Л/ДНР».