«Я – не олігарх»: Коломойський приголомшив резонансною заявою

Ігор Коломойський заявив про те, що збирається повернутися в Україну після інавгурації Володимира Зеленського і назвав напрямки, за якими, на його думку, має розвиватися держава.

Бізнесмен зазначив, що не вважає себе олігархом, на відміну від Петра Порошенка та Рената Ахметова.

«Якщо брати медіа і можливість впливу на медіа — так, я — олігарх. Проте в тій класичній формі олігархії, яка передбачає тотальну монополізацію державної власності, я — не олігарх. У мене немає виконавчої влади», — заявив Коломойський.

На питання журналіста про те, як зміняться правила гри українського бізнесу, він запевнив, що не збирається «бути ініціатором ні одного переділу»:

«Я не збираюся бути ініціатором ніякого переділу. Жодних реприватизацій, націоналізацій. Я не вважаю, що це потрібно. Сьогодні треба думати про те, як збільшити ВВП і повернути людей з-за кордону. Створювати робочі місця і такі умови, щоб вони самі захотіли повернутися в Україну», — підкреслив бізнесмен.

Коломойський підкреслив, що збирається сам подати приклад» заробітчанам і повернеться в Україну після інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського: «Символу чекаю», — розповів він.

На питання про відносини з олігархом Рінатом Ахметовим Коломойський зазначив, що нічого принципово не зміниться:

«У нас десятиліттями коректні і рівні стосунки. Однак це не заважає нам сваритися з приводу тих чи інших питань».

«Зараз в Україні така ситуація, що далі гірше просто не може бути. Ми знаходимося на самому дні. Ми маємо 116 мільярдів ВВП. На душу населення це в 2 600 доларів в рік, тобто 230-240 доларів в місяць. Для прикладу, в сусідній Польщі ВВП становить 630 мільярдів на приблизно таку ж кількість населення. Тому я вважаю, що першочергове завдання нової влади — припинити займатися популізмом і взятися за економіку», — резюмував Коломойський.