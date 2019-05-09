Інститут нацпам’яті: Повернення проспекту в Харкові імені Жукова — протизаконно

Повернення проспекту Петра Григоренка у Харкові, імені маршала Георгія Жукова є порушенням чинного законодавства. Про це в коментарі InfoResist повідомила перший заступник директора Інституту національної пам’яті Аліна Шпак.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес звернувся до городян з проханням підтримати електронні петиції, опубліковані на сайті міськради, про повернення проспекту імені радянського маршала Жукова і демонтажі волонтерської намети на площі Свободи.

«Ми розуміємо, що у нас міські ради можуть приймати рішення часом такі, які вони вважають необхідними, але це буде порушенням закону. Тобто це однозначно. Жуков, який обіймав керівні посади в комуністичній партії, його прізвище не може бути озвучена в назві вулиці. Є нормативна процедура, є документ про порядок присвоєння об’єктам права власності, юридичним особам імен пов’язаних з іменами фізичних осіб, історичними подіями», — зазначила Шпак.

На її думку, заява Кернеса — по суті політичне і те, що воно прозвучало в День пам’яті і День Перемоги є не випадковим.

«Це заява, ця ініціатива, яка була поставлена на громадське обговорення, як петиція. Я думаю, що це виключно політична заява. Більш того, воно є безвідповідальним, цю заяву, тому що людям пропонується оцінити щось, що завідомо суперечить законодавству. Тобто це така політична безвідповідальність», — вважає заступник директора Інституту нацпам’яті.

На питання, чому багато людей готові підтримати петицію, Шпак відповіла, що це пов’язано з недостатнім розумінням тих чи інших історичних подій та особистостей.

«Загалом, це цілком нормально, коли люди можуть мати свої оцінки тих чи інших подій, тих чи інших осіб. Але в той же час ми говоримо і про державу, і про інтереси держави. В даному випадку держава Україна чітко заявило єдиним законом про засудження нацистського та комуністичного режимів, що не може мати місце в державі Україна. Такими є конкретні особи, тобто ті, хто власне приклалися до дій режиму, до знищення мільйонів людей, до порушень прав людини, тотальним, до політичних репресій і ряду інших речей», — пояснила Шпак.

Вона додала, що і Кернес, і інші громадяни можуть мати свою думку щодо історичних подій, але необхідно дотримуватися законодавства.