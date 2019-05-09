МЗС втрутився в історію з хлопчиком із Запоріжжя, якого утримують у посольстві Данії в Києві

Глава МЗС Павло Клімкін звернувся до глави МЗС Данії Андерса Самуельсона з проханням про сприяння у вирішенні конфлікту між мешканкою Запоріжжя Анастасією Малапурою і громадянином Данії Могенсеном Яном Когом, який відвіз їхню дитину без згоди матері.

Дворічний хлопчик перебуває на території посольства Данії в Києві. Про це він у четвер, 9 травня, написав на своїй сторінці в Facebook. “Вдруге за останні два дні розмовляв зі своїм датським колегою Андерсом Самуельсеном про українського хлопчика Даніеле, викраденому тиждень тому в Запоріжжі, якого всупереч всім правилам і нормам міститься в Посольстві Данії в Україні”, – зазначив Клімкін.

За словами міністра, зараз вкрай важливо, щоб данське посольство “вчинило по-людськи і дозволило матері побачити свого дворічного сина, а також допустило до дитини медиків”. “Отримав запевнення, що справа має зрушити з мертвої точки”, – повідомив про підсумки розмови Клімкін.

Мати Даніеля Анастасія стверджує, що її сина в Запоріжжі 2 травня викрав її колишній чоловік, громадянин Данії. За словами матері хлопчика викрали невідомі чоловіки, коли малий гуляв з бабусею, а жінку – побили. Пізніше стало відомо, що хлопчика утримують в будівлі посольства Данії в Києві. Мати стверджує, що розлучилася з колишнім чоловіком і повернулася з дитиною в Україну законно, і зараз категорично проти вивезення сина за кордон.

Джерело – unian