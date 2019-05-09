Медики знайшли спосіб перемогти діабет

Вчені сформулювали метод порятунку від діабету. Метод доступний практично всім, головне – проявити силу волі.

Після серії експериментів, проведених в стінах Кембриджського університету, вчені прийшли до висновку, що різке обмеження споживаних калорій може стати надійним способом зупинити діабет. Такого обмеження, на їхню думку, слід дотримуватися протягом п’яти днів в місяць, передає НАРОДНА ПРАВДА.

Дослідники встановили, в ці п’ять днів раціон не повинен перевищувати показника 770 калорій на добу.

Протягом декількох днів в організмі запускається “екстремальний режим” – такий же, як при голодуванні. Повернення до нормального харчування після цього дозволяє “перепрограмувати” клітини підшлункової залози, стимулюючи їх виробляти інсулін в здоровому режимі.

Після успішної апробації методу обмеження калорій на тваринах фахівці хочуть перевірити його на людях. Уже відомо, що в основному раціон добровольців, розрахований на п’ять днів, буде складатися з супів, енергетичних напоїв і протеїнових батончиків.

Представники науки не вперше засвідчуються в дієвості “голодного” методу для боротьби з діабетом. Існують різні концепції, які розглядають обмеження раціону в його калорійності на той чи інший термін. Так вчені заявляли, що з цією метою корисно поститись два-три рази на тиждень, споживаючи не більше 500 калорій за добу, або утримуватися від їжі половину або третину дня.