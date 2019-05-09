Під Вінницею розстріляли родину фермерів

У четвер, 9 травня, в селі Шипинки Вінницькій області виявили тіла подружжя.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Поліція розшукує вбивць, які розстріляли чоловіка і жінку з вогнепальної зброї. Тіла людей виявили сусіди на території їх домогосподарства близько 08:00.

Загиблий 47-річний чоловік і 42-річна жінка – місцеві фермери, займалися вирощуванням яблук.

“На місці події працювали слідчо-оперативна група поліції, криміналісти, фахівці управління карного розшуку. Проводиться комплекс заходів щодо встановлення та затримання особи, причетної до подвійного вбивства”, – йдеться в повідомленні.

За фактом умисного вбивства двох осіб відкрито кримінальне провадження за статтею 115 КК України. За такий злочин загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення.