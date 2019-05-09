Синоптик уточнила дощовий прогноз в Україні

В Україні протягом тижня очікується дощова і прохолодна погода, але сніг точно не передбачається.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко в своєму блозі, уточнивши, що 12-10 травня буде супроводжуватися опадами, від невеликих до помірних, з грозами і поривчастим вітром.

“Цікаво, що в нічні години дощі ослабнуть і припиняться, а ось вдень атмосферні фронти будуть значно активнішими. 12 травня в західних областях очікується короткочасна суха “пауза”, без істотних опадів”, – пояснила вона.

“Дощі з грозами протягом 13-15 травня пройдуть переважно в західних і північних областях, а також у Вінницькій та Одеській області. В східній частині України, на півдні, крім Одеської області, і в більшості центральних областей переважатиме суха сонячна погода. В Києві завершення поточного тижня і початок наступного очікуються вологим”, – уточнила синоптик.

Вона додала, що в нічні години опади ослабнуть, а вдень дощі можуть досягати помірних значень і супроводжуватися грозами. Температура повітря в Києві вночі +7 … +13 градусів, вдень +17 … +21.