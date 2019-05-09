Тимошенко майстерно закрила рот Ірині Геращенко

Юлія Тимошенко в прямому ефірі закрила рот Ірині Геращенко.

Геращенко у звичній для пропагандистської машини Порошенко почала звинувачувати Тимошенко, Савченко та інших народних депутатів у роботі на Кремль. Про це повідомляє elise.

Тимошенко не стала терпіти шалену пропаганду і в прямому ефірі Геращенко нагадала, що не Тимошенко а Геращенко літає в Москву на літаку кума Путіна Віктора Медвечука, що не Тимошенко а Геращенко літала в Москву і забирала Савченко, що не Тимошенко а Геращенко разом зі своїм господарем Порошенко співпрацюють з Ахметовим.