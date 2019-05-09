Якщо Порошенко відірвати голову, він буде ще місяць роздавати нагороди і перерізати стрічки, — Касьянов

Грицак — герой України. Звездец, товариші…
Кажуть, що якщо колишньому відірвати голову, то він ще місяць буде бігати безголовий, роздавати звання, нагороди, і перерізати стрічки…
Такою інформацією поділився близько години тому у Фейсбуці громадський активіст і публіцист Юрій Касьянов.
Грицак — герой України.
Звездец, товариші.
Зупиніть цей шалений потяг. Я зійду…
Як стало відомо сьогодні ввечері, президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання «Герой України».
Відповідний указ, підписаний 9 травня, оприлюднений на офіційному сайті глави держави.
Також Грицак удостоєний ордена «Золота Зірка».
Глава СБУ нагороджений «за самовіддане служіння українському народові, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України», – наголошується в документі.
Думаєте, це вже дно? Не поспішайте!
За чутками, до інавгурації Петро Олексійович присвоїть звання «Героя України» ще генпрокурора Луценка та його дружини, а також спікеру Парубію і першому віце-спікеру Ірині Геращенко.
Як говориться, гуляти так гуляти…