Якщо Порошенко відірвати голову, він буде ще місяць роздавати нагороди і перерізати стрічки, — Касьянов

Грицак — герой України. Звездец, товариші…

Кажуть, що якщо колишньому відірвати голову, то він ще місяць буде бігати безголовий, роздавати звання, нагороди, і перерізати стрічки…

Такою інформацією поділився близько години тому у Фейсбуці громадський активіст і публіцист Юрій Касьянов.

Грицак — герой України.

Звездец, товариші.

Зупиніть цей шалений потяг. Я зійду…

Як стало відомо сьогодні ввечері, президент України Петро Порошенко присвоїв главі Служби безпеки України Василю Грицаку звання «Герой України».

Відповідний указ, підписаний 9 травня, оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

Також Грицак удостоєний ордена «Золота Зірка».

Глава СБУ нагороджений «за самовіддане служіння українському народові, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України», – наголошується в документі.

Думаєте, це вже дно? Не поспішайте!

За чутками, до інавгурації Петро Олексійович присвоїть звання «Героя України» ще генпрокурора Луценка та його дружини, а також спікеру Парубію і першому віце-спікеру Ірині Геращенко.

Як говориться, гуляти так гуляти…