У Зеленського обіцяють дати «адекватну відповідь» олігархам

Обраний президент України Володимир Зеленський має намір зробити взаємини влади і українського бізнесу публічними, зрозумілими, прозорими та ідентичними, незалежно від того, хто яким бізнесом займається.

Про це заявив політичний консультант штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

«Якщо ми говоримо про підходах, то Зеленський став першим президентом, який реально говорить, які в нього зустрічі були і будуть.

І це якраз лягає в ту канву, про яку казав Зеленський, а саме: нічого поганого у великому бізнесі немає, так само як і в середньому і малому.

Головне, щоб бізнесмени не намагалися перетворити країну в свій бізнес. І важливо, щоб український бізнес жив по зрозумілим, прозорим і єдиним правилам існування», — пояснив Разумков.

Він зазначив, що в країні не було б олігархату, якщо б у нас були єдині правила для всіх бізнесменів.

«В Україні зараз так багато говорять про олігархів, тому що вони через владу намагалися примножити свій бізнес, або зберегти його, або знищити бізнес опонента.

Якщо б вони всі жили за єдиним і зрозумілого механізму, який працював не тільки для представників великого бізнесу, але і малого з середнім, то сьогодні б розуміння олігарха в Україні не було», — підкреслив політичний консультант Зеленського.

Разумков також уточнив, якими бачить стосунки українського керівництва і бізнесу обраний президент.

«Зеленський хоче, щоб взаємини влади і бізнесу були публічними, зрозумілими, прозорими та ідентичними, незалежно від того, хто яким бізнесом займається.

І в такому разі в бізнесі нічого поганого немає, це абсолютно нормально, щоб він розвивався і платив податки, створював робочі місця і так далі.

Але, якщо представники великого бізнесу знову спробують впливати на політику держави, то я боюся, що суспільство і влада дадуть цього адекватну відповідь», — резюмував він.