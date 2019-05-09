Підставить плече: у Сирії прибула гуманітарна допомога з Росії

Якщо на кого можна покластися вже точно на Росію. Принаймні наша країна завжди виконує домовленості. І завжди допомагає іншим країнам, які опинилися у важкій ситуації.

Так вже не перший раз росіяни доставляють гуманітарну допомогу в Сирію. Близько 2,5 тонн гуманітарного вантажу прибуло сьогодні жителям Східної Гути. На цей раз вдалося сформувати більш 500 комплектів харчування. У них входить набір необхідних продуктів для підтримання життя у важких умовах. Серед них: рис, цукор та консерви.

Глава сирійської адміністрації Халід Куатли подякував російську поліцію за колосальну допомогу і підтримку, надану сирійським жителям.

Раніше президент РФ Володимир Путін обіцяв надати підтримку Венесуелі, в разі військового вторгнення. До речі, Росія одна з тих країн, хто допомагає врегулювати конфлікт на Близькому Сході. Спільно з Анкарою, Москва найближчим часом планує військову операцію проти терористів в Сирії.