«ПриватБанк»: Atlantic Council розповіли про першому великому «іспиті» для Зеленського

Новообраному президенту Володимиру Зеленському слід усунути свого юриста і радника Андрія Богдана від будь-якого процесу прийняття рішень у «ПриватБанку». Про це в статті для Atlantic Council пише канадський професор Василь Калимон.

У тривожному, на думку автора, інтерв’ю Богдан розповів, що продовжує виступати адвокатом олігарха Ігоря Коломойського по справі про націоналізацію «Приватбанку». Це, у свою чергу, на думку експерта, може стати серйозною загрозою для програми реформ Зеленського.

Він нагадує, що нещодавно суд нижчої інстанції постановив, що націоналізація «Приватбанку» була незаконною. Це рішення оскаржують як Національний банк України, так і Мінфін.

Однак, як вказує Калимон, рішення виносив суддя, якого в минулому підозрювали у хабарництві, тож і його дія цілком можна поставити під сумнів. «Якщо врахувати відомий рівень корупції в судовій системі, потенційний вирок вищих судів також може бути затьмарений», зазначає професор.

За таких обставин позиція новообраного президента Володимира Зеленського повинна бути однозначною — відсторонити від Богдана прийняття рішень по «ПриватБанку». «Будь-яка подальша роль Богдана в цьому питанні, створить явний і очевидний конфлікт інтересів», — пояснює професор.

Це, на думку Калимона, буде сприйнято як сигнал про те, що інтереси олігархів просуваються через політичний вплив. Всі обіцянки про ліквідацію контролю олігархів над урядом виявляться марними, а центральне обіцянку Зеленського — подолати корупцію — лицемірним. Українці швидко втратять довіру до новообраного президента, переконаний автор статті.